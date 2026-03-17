NYT: пожар на авианосце USS Gerald R. Ford тушили более 30 часов

Пожар на борту американского авианосца USS Gerald R. Ford не удавалось ликвидировать более 30 часов, сообщили The New York Times моряки и военные чиновники на условиях анонимности.

Возгорание произошло на прошлой неделе в основной прачечной зоне корабля, который сейчас находится в Красном море. По данным источников NYT, в результате ЧП более 600 моряков и членов экипажа лишились коек и пока размещаются на полу и столах. Центральное командование ВС США ранее сообщило о двух пострадавших с травмами, «не представляющими угрозы для жизни». При этом источники NYT заявили о десятках случаев отравления дымом.

Работа прачечной после пожара не восстановлена, что создает дополнительные бытовые сложности для экипажа, пишет NYT. Власти Ирана ранее заявили, что американские моряки сами устроили пожар, так как якобы испугались участия в военной операции на Ближнем Востоке.

В феврале на борту авианосца фиксировались сбои в системе водоснабжения и канализации.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, страна в ответ наносит удары по военным базам региона. Тегеран почти полностью перекрыл судоходство в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.