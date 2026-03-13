Иран заявил, что вывел из строя авианосец США USS Abraham Lincoln

Военно-морские силы Ирана нанесли поражение американскому авианосцу USS Abraham Lincoln. Об этом заявил спикер командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

Фото: Navy / Handout / Reuters Авианосец США USS Abraham Lincoln

«Авианосец США Abraham Lincoln был поражен военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции и выведен из строя»,— сказал Эбрахим Зольфагари, его слова приводит иранская гостелерадиокомпания. Согласно заявлению, авианосец покинул регион и возвращается в США.

Иранские вооруженные силы впервые заявили об ударе по USS Abraham Lincoln 1 марта. Тогда в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что атаковали корабль четырьмя баллистическими ракетами. Однако в Центральном командовании ВС США тогда заявили, что иранские ракеты не достигли своей цели. 11 марта посол Ирана в Москве Казем Джалали снова заявил о повреждении корабля.

Телеканал CBS News со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что в начале текущей недели США атаковали иранское судно, которое слишком близко подошло к «Линкольну». По словам собеседников, американские ВМС выпустили снаряды из корабельной пушки, а также две ракеты — с вертолета. При этом официальные лица заявили CBS, что военнослужащие несколько раз промахнулись. Состояние иранского судна и его экипажа неизвестно.