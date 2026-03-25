Иран пригрозил «сокрушительным ударом» по авианосцу USS Abraham Lincoln

Иран запустил несколько крылатых ракет по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln и вынудил его сменить местоположение, заявила пресс-служба ВМС Исламской Республики. Тегеран пригрозил нанести «сокрушительный удар» по кораблю, как только он окажется «в пределах досягаемости ракетных систем».

«Военно-морской флот полностью контролирует Ормузский пролив и Персидский залив и господствует над ними. За действиями и передвижениями вражеской авианосной группы Abraham Lincoln постоянно ведется наблюдение»,— указано в заявлении ВМС Ирана (цитата по Fars).

После начала военной операции США против Ирана 28 февраля Тегеран неоднократно заявлял об ударах по американскому авианосцу. 24 марта президент США Дональд Трамп утверждал, что Иран выпустил 100 ракет по USS Abraham Lincoln, однако все они были перехвачены.