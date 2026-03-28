Главные новости к утру 28 марта

При ударе украинских БПЛА по центру Ярославской области погиб ребенок.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил министрам иностранных дел стран G7, что конфликт с Ираном продлится еще от двух до четырех недель. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Болгария выдала США двух россиян, несмотря на возражения Москвы. Их считают участниками поставок металлургической продукции из Донбасса и обвиняют в отмывании денег и нарушении американских санкций.

Хакеры группировки Handala Hack Team взломали электронную почту директора ФБР Кэша Пателя.

Японская фигуристка Каори Сакамото стала четырехкратной чемпионкой мира.

Дональд Трамп объяснил, почему называет конфликт с Ираном «военной операцией», а не войной.