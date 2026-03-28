Трамп: «Я не называю конфликт в Иране войной по юридическим причинам»

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не может называть конфликт против Ирана войной из-за юридических причин. Чтобы начать войну, сказал президент, нужно одобрение Конгресса «или что-то в этом роде». Для проведения же «военной операции» никаких одобрений не нужно, сказал господин Трамп.

«Поэтому я называю это военной операцией. И сейчас это у нас происходит»,— сказал Дональд Трамп на конференции в Майами (трансляцию вел YouTube-канал Белого дома).

Согласно Конституции США, право официально объявлять войну принадлежит исключительно Конгрессу, однако с XX века многие президенты использовали вооруженные силы США без формального объявления войны. В начале марта американские законодатели отказались от попыток взять контроль над военной кампанией против Ирана. Вслед за Сенатом Палата представителей отвергла попытки ограничить его военные полномочия и обязать запрашивать разрешение на удары по Тегерану.

