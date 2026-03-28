Болгария выдала США двух россиян, несмотря на возражения Москвы

МИД России призывал Болгарию не экстрадировать россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина, которых арестовали по запросу США. В дипломатической ноте подчеркивалось, что в Америке предвзято относятся к россиянам, а также, по мнению министерства, там остро стоит проблема несоблюдения прав человека. Об этом МИД РФ сообщил «РИА Новости».

София не прислушалась к призыву Москвы. Болгарский суд одобрил экстрадицию господина Ивина в феврале, в марте апелляционный суд одобрил выдачу господина Ольшанского. 26 марта их выдали американской стороне.

США обвиняют задержанных россиян в отмывании денег и нарушении американских санкций. Как сообщало AFP, господин Ивин, по версии следствия, участвовал в поставках металлургической продукции из Донбасса на сумму $350 млн. С помощью поддельных документов, утверждала сторона обвинения, он скрывал место происхождения продукции, а также свою связь с бизнесменом Сергеем Курченко, близким к экс-президенту Украины Виктору Януковичу.

Преступления, полагает следствие, были совершены в период с 2017 по 2021 год. Сергей Ивин обвинения отрицает. Господин Ольшанский, писало AFP, проходит по тому же делу.

