Японская фигуристка Каори Сакамото стала четырехкратной чемпионкой мира

Японка Каори Сакамото выиграла чемпионат мира по фигурному катанию, который проходит в Праге. По сумме двух программ она получила 238,28 балла (79,31 за короткую + 158,97 за произвольную).

Серебряным призером стала японка Монэ Тиба, набравшая 228,47 (78,45 + 150,02) балла. Бронзу взяла бельгийская фигуристка Нина Пиндзарроне, показавшая результат 215,20 (71,82 + 143,38) балла.

В произвольной программе Каори Сакамото исполнила двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц—двойной тулуп, тройной сальхов, тройной флип—тройной тулуп, двойной аксель—тройной тулуп—двойной тулуп и тройной риттбергер. Японка установила личный рекорд по баллам за произвольную программу, а также по общей сумме.

Ранее 25-летняя Каори Сакамото трижды выигрывала чемпионат мира (2022–2024). Фигуристка является серебряным (2026) и бронзовым (2022) призером Олимпийских игр в личном турнире. В июне она заявила, что завершит карьеру по окончании сезона.

