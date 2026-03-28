Проиранские хакеры взломали почту директора ФБР

Хакеры группировки Handala Hack Team взломали личную электронную почту директора ФБР Кэша Пателя. На своем сайте они опубликовали личные фотографии руководителя бюро расследования, на которых он курит сигары, едет за рулем старинного кабриолета, корчит гримасы перед зеркалом, стоя с бутылкой спиртного. Об этом пишет Reuters.

Вместе с фотографиями хакеры опубликовали более чем 300 электронных писем, которые, по всей видимости, представляют собой архив переписки господина Пателя за 2010–2022 годы, когда тот еще не был директором бюро. Представитель ФБР Бен Уильямсон признал, что электронная почта господина Пателя была взломана, но заявил, что взломанные данные не содержат правительственной информации.

Господин Уильямсон отметил, что Госдепартамент предложил вознаграждение в размере $10 млн за информацию о членах Handala — «группы, которая часто атаковала официальных лиц правительства США», передает The New York Times.

Handala позиционирует себя как группа пропалестинских «хакеров-мстителей». Западные исследователи, отмечает Reuters, полагают, что под именем группировки скрываются иранские государственные структуры киберразведки.