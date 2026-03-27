Главные новости за 27 марта: Кавказ

Прокурор Ставропольского края Юрий Немкин направил губернатору представление об увольнении регионального министра энергетики, промышленности и связи в связи с утратой доверия. В отношении чиновника следственные органы возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Суд 27 марта избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Крестьянско-фермерское хозяйство «Баракат» намерено в 2026 году начать строительство мясокомбината в селе Бабаюрт в Дагестане на 100 голов в смену. Стоимость проекта оценивают в 350 млн рублей.

Туристический поток в Кисловодский национальный парк в декабре—феврале 2026 года достиг 612 тыс. человек. Туристический объект занимает третье место среди российских национальных парков по посещаемости в зимний сезон.

Ленинский районный суд Ставрополя избрал меру пресечения в виде ареста в отношении бывшей заместительницы министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. Экс-чиновница подозревается в превышении должностных полномочий.

На Ставрополье с 13 по 26 марта в ходе проверок было выявлено 657 нарушений в сфере миграционного законодательства. По фактам нарушений возбудили 16 уголовных дел, а также выявили троих иностранцев, находящихся в федеральном розыске.

Тарумовский районный суд Дагестана принял сторону Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры, признав отсутствующим право собственности гражданина на часть участка площадью 10,5 тыс. га на территории Каракольских озер.

