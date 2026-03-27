В Дагестане построят мясокомбинат за 350 млн рублей

Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) «Баракат» намерено в 2026 году начать строительство мясокомбината в с. Бабаюрт в Дагестане на 100 голов в смену. Стоимость проекта оценивают в 350 млн руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные председателя правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.

КФХ «Баракат» зарегистрировано в 2021 году, занимается разведением молочного крупного рогатого скота, производством сырого молока.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в 2025 году Дагестан нарастил производство сельхозпродукции до 276 млрд руб. Рост охватил обе ключевые отрасли. Растениеводы произвели свыше 135 млрд руб. Прирост составил 2,6%. Животноводы достигли более 141 млрд руб.

Их показатель увеличился на 2,2%. В 2024 году общий объем составил 269,5 млрд руб., по расчетам из предыдущих данных. Тогда растениеводство дало 131,6 млрд руб. с ростом 6,5% к 2023 году. Животноводство обеспечило 137,9 млрд руб. с прибавкой 1,5%.

Наталья Белоштейн