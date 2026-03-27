Кисловодский нацпарк занял третье место в стране по посещаемости зимой

Туристический поток в Кисловодский национальный парк в декабре–феврале 2026 года достиг 612 тыс. человек, что позволило ему занять третье место среди российских национальных парков по посещаемости в зимний сезон. Об этом сообщили в прессслужбе Росзаповедцентра Минприроды России, данные приводит ТАСС.

Ведомство подчеркнуло, что интерес к Кавказским Минеральным Водам и окружающим природным территориям остается высоким даже в холодное время года, что подтверждает рост «экономики впечатлений» на Северном Кавказе.

По итогам зимы 2025–2026 годов в российские заповедные территории приехали 3,58 млн человек, из них около 3,39 млн выбрали для отдыха именно национальные парки. Для сравнения, в зимний сезон 2024–2025 года на особо охраняемых природных территориях побывали 3,34 млн человек, то есть прирост турпотока составил порядка 245 тыс. человек. В декабре 2025 года заповедные территории посетили 942 тыс. туристов, в январе 2026 года — 1,42 млн, в феврале — 1,22 млн, что демонстрирует пик в новогодние и январские каникулы.

Лидером зимнего сезона стал подмосковный национальный парк «Лосиный остров», куда за три месяца зашло более 1,2 млн человек. Второе место занял Сочинский национальный парк (Краснодарский край), его посетили свыше 757 тыс. туристов. Четвертое место по посещаемости досталось «Красноярским столбам» в Красноярском крае — более 145 тыс. гостей. Пятерку лидеров замкнул национальный парк «Куршская коса» в Калининградской области, который в зимние месяцы принял свыше 70 тыс. путешественников.

На фоне этой общей динамики высокий интерес туристов отмечают и к национальным паркам Северного Кавказа. Помимо Кисловодского нацпарка, к числу наиболее востребованных территорий в зимний период относятся «Приэльбрусье» в КабардиноБалкарии и «Тебердинский» в КарачаевоЧеркесии. Эти парки привлекают посетителей горнолыжным и пешеходным туризмом, а также наличием развитой инфраструктуры для отдыха и проживания.

Контекстом роста турпотока в национальных парках служит общий тренд на развитие внутреннего туризма и расширение рекреационных возможностей на особо охраняемых территориях. В 2023 году был принят закон о рекреации на ООПТ, который разрешил строительство гостиниц и другой туристической инфраструктуры в указанных зонах, что стимулировало рост посещаемости. В 2025 году национальные парки России в целом приняли более 22,5 млн туристов, что на 28% превысило показатели предыдущего года.

