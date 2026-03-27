Суд арестовал министра энергетики Ставрополья по делу о превышении полномочий

Прокурор Ставропольского края Юрий Немкин направил губернатору представление об увольнении регионального министра энергетики, промышленности и связи в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Фото: Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края

В отношении чиновника следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, госслужащий совместно с другими лицами вопреки требованиям закона без проведения конкурентных процедур предоставил коммерческой организации в аренду объекты недвижимости в Сочи, находящиеся в управлении Невинномысского химико-технологического колледжа. Размер арендной платы был значительно ниже рыночной.

На месте переданных объектов построили четырёхзвёздочный отель, услугами которого чиновник и его семья пользовались безвозмездно.

Таким образом, обвиняемый совершил коррупционное правонарушение, препятствующее дальнейшему прохождению госслужбы.

Суд, согласившись с позицией надзорного ведомства, 27 марта избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле прокуратуры края.

Информация о задержании министра энергетики Ставрополья Ивана Ковалева появилась в четверг, 26 марта.

Тат Гаспарян