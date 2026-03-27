Суд в Дагестане вернул в федеральную собственность часть Каракольских озер

Тарумовский районный суд Дагестана принял сторону Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры, признав отсутствующим право собственности гражданина на часть участка площадью 10,5 тыс. га на территории Каракольских озер. Об этом сообщила республиканская пресс-служба судов.

В сообщении уточняется, что «значительная часть указанного земельного участка площадью 10,5 тыс. га фактически занята водным объектом федерального значения». Суд установил, что участок был незаконно включен в состав имущества, которое было приватизировано в ходе реорганизации предприятия. «Каракольские озера имеют гидравлическую связь с Каспийским морем, являются рыбохозяйственным водоемом первой категории и в силу закона находятся исключительно в федеральной собственности. Передача такого объекта в частную собственность противоречила требованиям Водного кодекса Российской Федерации и нарушала публичные интересы»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Наталья Шинкарева