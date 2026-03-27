На Ставрополье арестовали бывшую заместительницу главы регионального минпрома

Ленинский районный суд Ставрополя избрал меру пресечения в виде ареста в отношении бывшей заместительницы министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, экс-чиновница подозревается в превышении должностных полномочий (п. п. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Подозреваемая пробудет под арестом до 24 мая.

Как сообщалось ранее, суд заключил под стражу министра энергетики, промышленности и связи Ставрополья Ивана Ковалева. Следствие считает, что чиновник совместно с другими лицами без проведения конкурентных процедур предоставил коммерческой организации в аренду объекты недвижимости в Сочи, находящиеся в управлении Невинномысского химико-технологического колледжа. Размер арендной платы был значительно ниже рыночной.

Наталья Шинкарева