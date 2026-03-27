На торги выставлены семь участков бывшего депутата Новороссийска

Семь земельных участков бывшего депутата Новороссийска Георгия Середина выставлены на торги. Как пишет «Ъ-Новороссийск», все наделы находятся в пределах Краснодарского края — в поселке Семигорье Приморского округа Новороссийска.

Общая стартовая стоимость лотов — 15,77 млн руб. Два крупных надела площадью 1,4 тыс. кв. м оценены в 3,87 млн руб. каждый. Четыре участка по 655 кв. м выставлены по 1,81 млн руб. каждый. Около 1,38 млн руб. стоит самый небольшой надел, площадь которого достигает 500 кв. м.

Земли предназначены для ведения личного подсобного хозяйства. Участки располагаются с правой стороны трассы Анапа—Новороссийск, за памятником Мухину.

Для участия в торгах потенциальные покупатели должны внести задатки в размере от 207 тыс. до 580,5 тыс. руб. в зависимости от стоимости выбранного участка. Заявки принимаются до 5 мая 2026 года.

Георгий Середин был признан банкротом 20 августа 2025 года решением Арбитражного суда Краснодарского края. Ранее он занимал должность депутата городской думы Новороссийска, возглавлял комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительной политике. В конце 2022 года он добровольно покинул пост. В то же время Следственный комитет России начал расследование из-за непригодных для проживания людей квартир, которые были предоставлены сиротам в ЖК «Парковый». Строительство жилого комплекса осуществляло ООО «Специализированный застройщик "Вита Строй Девелопмент"», учредителем которого является Георгий Середин.

Алина Зорина