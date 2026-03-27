Семь участков экс-депутата Новороссийска Георгия Середина выставлены на торги

На торги выставлены семь земельных участков бывшего депутата Новороссийска Георгия Середина,следует из сообщения «Федресурса». Все наделы находятся в Краснодарском крае, в поселке Семигорье Приморского округа города Новороссийска.

Общая стартовая стоимость лотов составляет 15,77 млн руб. Два крупнейших надела площадью по 1,4 тыс. кв. м оценены в 3,87 млн руб. каждый. Четыре участка по 655 кв. м выставлены по 1,81 млн руб. за каждый. Самый небольшой надел площадью 500 кв. м стоит 1,38 млн руб.

Все земли предназначены для ведения личного подсобного хозяйства. Участки расположены с правой стороны дороги Анапа — Новороссийск, за памятником Мухину, отмечено в сообщении.

Для участия в торгах потенциальные покупатели должны внести задатки от 207 тыс. до 580,5 тыс. руб. в зависимости от стоимости выбранного лота. Заявки принимаются до 5 мая 2026 года.

Георгий Середин, бывший депутат городской думы Новороссийска, возглавлял комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительной политике. В конце 2022 года он добровольно покинул свой пост. В это время Следственный комитет России начал расследование из-за непригодных для проживания квартир, предоставленных сиротам в жилом комплексе «Парковый». Строительство этого ЖК осуществляла компания ООО «Специализированный застройщик «Вита Строй Девелопмент», учредителем которой является Георгий Середин.

Георгий Середин признан банкротом 20 августа 2025 года решением Арбитражного суда Краснодарского края.

