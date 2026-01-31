Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей

Правительство России сняло запрет на экспорт автомобильного бензина для непосредственных производителей, чтобы не допустить затоваривания производственных мощностей. Запрет на вывоз бензина, дизеля и другого топлива для непроизводителей продлен до 31 июля. Об этом 31 января сообщила пресс-служба кабинета министров.

28 января «Ъ» писал, что крупные российские нефтеперерабатывающие заводы готовятся возобновить экспорт бензина с 1 февраля. Ожидается, что объем экспорта в феврале–марте составит 700–900 тыс. тонн в месяц, что близко к средним показателям до запрета.

Полный запрет на экспорт бензина был введен 31 августа 2025 года из-за резкого роста оптовых и розничных цен на топливо. До этого — с июля 2025 года — действовал ограниченный запрет на экспорт бензина только для трейдеров, но мера не принесла ожидаемого эффекта, что привело к ужесточению ограничений.

Подробнее — в материале «Ъ» «Топливо снова на плаву».

Новости компаний Все