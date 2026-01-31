Правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей

Правительство России сняло запрет на экспорт автомобильного бензина для непосредственных производителей, чтобы не допустить затоваривания производственных мощностей. Запрет на вывоз бензина, дизеля и другого топлива для непроизводителей продлен до 31 июля. Об этом 31 января сообщила пресс-служба кабинета министров.

28 января «Ъ» писал, что крупные российские нефтеперерабатывающие заводы готовятся возобновить экспорт бензина с 1 февраля. Ожидается, что объем экспорта в феврале–марте составит 700–900 тыс. тонн в месяц, что близко к средним показателям до запрета.

Полный запрет на экспорт бензина был введен 31 августа 2025 года из-за резкого роста оптовых и розничных цен на топливо. До этого — с июля 2025 года — действовал ограниченный запрет на экспорт бензина только для трейдеров, но мера не принесла ожидаемого эффекта, что привело к ужесточению ограничений.

