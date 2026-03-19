В Минэнерго допустили превентивный запрет на экспорт бензина

Если баланс спроса и предложения на бензин нарушится, правительство России может быстро принять превентивную меру — запрет экспорта топлива. Об этом заявил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов.

«У правительства выработан эффективный механизм принятия решения в отношении запрета»,— рассказал господин Рубцов на форуме «Биржевой товарный рынок» (цитата по ТАСС). Он добавил, что «с учетом высоких цен может быть это решение будет принято превентивно».

Полный запрет на экспорт бензина был введен 31 августа 2025 года из-за резкого роста оптовых и розничных цен на топливо. Запрет сняли в конце января. В конце февраля вице-премьер России Александр Новак заявлял, что правительство не исключает запрета на экспорт топлива в будущем, однако пока такой необходимости нет.