ВС РФ разрешил уголовное преследование ростовского судьи

Верховный Суд России отказался прекратить уголовное преследование бывшего мирового судьи Советского района Ростова-на-Дону Эльмиры Пономаревой. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, подозреваемая, работая помощником судьи, обратилась к председателю Советского районного суда Ростова-на-Дону Елене Коблевой с просьбой помочь в получении должности мирового судьи. За содействие она передала руководителю суда взятку в особо крупном размере — 2 млн руб. (ст. 291 УК РФ).

В декабре 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Эльмиры Пономаревой. Экс-судья, ушедшая в отставку, подала административное исковое заявление в Верховный Суд с требованием остановить уголовное преследование.

Однако ВС РФ не нашел оснований для отмены решения ВККС РФ и отклонил требования бывшего мирового судьи. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) Верховного суда дала разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Советского районного суда Олега Батальщикова.

