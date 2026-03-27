Главные новости к утру 27 марта

Президент США Дональд Трамп заявил, что он продлил отсрочку ударов по энергетическим объектам Ирана.

Россия запросила консультации СБ ООН из-за ударов по гражданским объектам Ирана.

Сергей Лавров отверг сообщения о передаче Ирану разведанных для ударов по базам США.

Сенаторы США готовят санкции против Венгрии из-за блокировки помощи Украине.

Полиция Словакии начала расследование против премьера Роберта Фицо по подозрению в госизмене.

Церемония «Оскар» переместится из Голливуда в центр Лос-Анджелеса с 2029 года.