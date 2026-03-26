Церемония «Оскар» переместится из Голливуда в центр Лос-Анджелеса с 2029 года

С 2029 года церемония вручения премии «Оскар» переместится из театра «Долби» в Голливуде в развлекательный комплекс L.A. LIVE в центре Лос-Анджелеса. Об этом сообщили Академия кинематографических искусств и наук, вручающая «Оскара», и компания AEG, управляющая L.A. LIVE. По их соглашению премию будут вручать в этом месте как минимум до 2039 года.

Они заявили, что с 2029 года вручение «Оскара» будет проходить в театре Peacock, который является частью L.A. LIVE и в котором уже вручается премия «Эмми». Как пишет The New York Times, это не первое перемещение места вручения «Оскара» — с 1968 по 1987 год церемония проходила в Павильоне Дороти Чандлер в центре Лос-Анджелеса. Окончательно премия вернулась в Голливуд только в 2002 году.

В декабре 2025 года стало известно, что с 2029 года церемонию «Оскар» будут транслировать на видеосервисе YouTube вместо телеканала ABC, где ее показывали с 1976-го.

Яна Рождественская