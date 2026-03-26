Церемония «Оскар» переместится из Голливуда в центр Лос-Анджелеса с 2029 года

С 2029 года церемония вручения премии «Оскар» переместится из театра «Долби» в Голливуде в развлекательный комплекс L.A. LIVE в центре Лос-Анджелеса. Об этом сообщили Академия кинематографических искусств и наук, вручающая «Оскара», и компания AEG, управляющая L.A. LIVE. По их соглашению премию будут вручать в этом месте как минимум до 2039 года.

Они заявили, что с 2029 года вручение «Оскара» будет проходить в театре Peacock, который является частью L.A. LIVE и в котором уже вручается премия «Эмми». Как пишет The New York Times, это не первое перемещение места вручения «Оскара» — с 1968 по 1987 год церемония проходила в Павильоне Дороти Чандлер в центре Лос-Анджелеса. Окончательно премия вернулась в Голливуд только в 2002 году.

В декабре 2025 года стало известно, что с 2029 года церемонию «Оскар» будут транслировать на видеосервисе YouTube вместо телеканала ABC, где ее показывали с 1976-го.

Яна Рождественская

«Оскар-2026»

Джесси Бакли победила в номинации «Лучшая актриса» за фильм «Хамнет», а Майкл Б. Джордан стал «Лучшим актером» за хоррор «Грешники»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Композитор и певица Ejae с наградой за «Лучшую песню» за «Кей-поп-охотниц на демонов»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Кассандра Кулукундис получила награду за «Лучший кастинг» за фильм «Битва за битвой»

Фото: Mike Blake / Reuters

Команда фильма «Битва за битвой» с наградой за «Лучший фильм»

Фото: Mike Blake / Reuters

Актеры Хавьер Бардем и Приянка Чопра Джонас

Фото: Mike Blake / Reuters

Джесси Бакли с наградой за «Лучшую актрису» за фильм «Хамнет»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица и композитор Ejae с наградой за «Лучшую песню» за «Кей-поп-охотниц на демонов»

Фото: Mike Blake / Reuters

Команда картины «Мистер Никто против Путина» с наградой за «Лучший документальный фильм»

Фото: AP

Энн Хэтэуэй вручает награду за лучший дизайн костюмов Кейт Хоули за фильм «Франкенштейн»

Фото: AP / Chris Pizzello

Певица Ejae исполняет песню «Golden» из фильма «Кей-поп-охотницы на демонов»

Фото: AP / Chris Pizzello

Слева направо команда фильма «Битва за битвой»: продюсер Сара Мерфи, режиссер Пол Томас Андерсон, актрисы Чейз Инфинити и Тейана Тейлор на вручении награды за «Лучший фильм»

Фото: AP / Chris Pizzello

Режиссер Павел Таланкин с наградой за «Лучший документальный фильм»

Фото: AP / John Locher

Актеры Стеллан Скарсгард и Эль Фаннинг, номинированные соответственно за лучшую мужскую и женскую роли второго плана за фильм «Сентиментальная ценность»

Фото: AP / Chris Pizzello

Продюсер Сара Мерфи с наградой за «Лучший фильм» за «Битву за битвой»

Фото: AP / John Locher

Певицы Рей Ами (слева) и Одри Нуна, исполнявшие композицию «Golden», выигравшую в номинации «Лучшая песня»

Фото: AP

Эми Мэдиган с наградой за «Лучшую женскую роль второго плана» за фильм «Орудия»

Фото: AP

Команда фильма «Битва за битвой» с наградой за «Лучший фильм»

Фото: Mike Blake / Reuters

Актер Эдриен Броуди вручает Майклу Б. Джордану премию «Оскар» за «Лучшую мужскую роль» за фильм «Грешники»

Фото: Mike Blake / Reuters

Певец Лайонел Ричи вручает награду Ejae за «Лучшую песню» к фильму «Кей-поп-охотницы на демонов»

Фото: Mike Blake / Reuters

Режиссер Йоахим Триер с премией «Оскар» за «Лучший иностранный фильм» за картину «Сентиментальная ценность»

Фото: Mike Blake / Reuters

Шон Пенн получил награду за «Лучшую мужскую роль второго плана» за фильм «Битва за битвой»

Фото: AP / Chris Pizzello

Номинант на «Лучшего актера второго плана» Стеллан Скарсгард

Фото: Carlos Barria / Reuters

Хлоя Чжао была номинирована на «Лучшего режиссера» за фильм «Хамнет»

Фото: AP

Композитор Людвиг Горанссон выиграл награду за «Лучший оригинальный саундтрек» за фильм «Грешники»

Фото: AP / John Locher

Трибьют-представление к фильму «Грешники»

Фото: AP / Chris Pizzello

Тамара Деверелл и Шейн Вио выиграли в номинации «Лучшая работа художника-постановщика» за фильм «Франкенштейн»

Фото: AP

Эми Мэдиган получила награду за «Лучшую женскую роль второго плана» за фильм «Орудия»

Фото: AP / John Locher

Команда фильма «Аватар: Огонь и пепел» с наградой за «Лучшие спецэффекты»

Фото: AP / Chris Pizzello

Команда фильма F1 с наградой за «Лучший звук»

Фото: AP / Chris Pizzello

Команда фильма «Все пустые комнаты» с премией за «Лучший короткометражный документальный фильм»

Фото: Richard Harbaugh / The Academy / Handout / Reuters

Актриса Эмма Стоун была номинирована на «Лучшую женскую роль» за фильм «Бугония»

Фото: AP

Номинант на «Лучшего актера» за фильм «Битва за битво» Леонардо Ди Каприо (слева) и победитель в номинации «Лучший актер» за фильм «Грешники» Майкл Б. Джордан

Фото: AP / Chris Pizzello

Слева направо: режиссер Пол Томас Андерсон, актрисы Чейз Инфинити и Тейана Тейлор после вручения награды за «Лучший фильм»

Фото: Mike Blake / Reuters

Оператор Отем Дюральд-Аркапоу (справа) получает награду за лучшую операторскую работу за фильм «Грешники»

Фото: Mike Blake / Reuters

Режиссер Сэм А. Дэвис с наградой за «Лучший короткометражный игровой фильм» за фильм «Певцы»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Команда фильма «Грешники»

Фото: AP / Chris Pizzello

