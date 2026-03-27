Россия запросила консультации СБ ООН из-за ударов по гражданским объектам Ирана

Россия запросила закрытые консультации Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по вопросу ударов по гражданской инфраструктуре Ирана, включая школы и больницы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь постоянного представителя России при ООН Евгений Успенский, передает ТАСС.

По его словам, американское председательство назначило заседание на 10:00 27 марта по времени Нью-Йорка (17:00 мск).

28 февраля СБ ООН провел срочное заседание из-за начала военной операции США и Израиля против Ирана. Его инициаторами были Россия и Китай, Франция, Бахрейн и Колумбия. В постпредстве России назвали атаку на Иран нарушением принципов и норм международного права.