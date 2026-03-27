Трамп дал еще одну отсрочку Ирану

Президент США Дональд Трамп объявил, что «согласно просьбе правительства Ирана» он продлил отсрочку ударов по энергетическим объектам исламской республики. Пауза продлится до понедельника, 6 апреля, 20:00 по восточному времени (7 апреля, 4:00 по Москве), заявил господин Трамп.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Kylie Cooper / Reuters

«Переговоры продолжаются и, несмотря на лживые заявления фейковых новостных СМИ и прочих, идут очень хорошо»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

В интервью CBS News он рассказал подробности переговоров с Ираном. «Они просили семь (дней.— "Ъ"), а я сказал: "Я дам вам 10", потому что они дали мне корабли»,— заявил господин Трамп. Под «кораблями» подразумеваются нефтяные танкеры, которым Иран позволил пройти через Ормузский пролив.

Первый пятидневный мораторий на удары по иранским энергообъектам господин Трамп объявил 23 марта. Он заявил, что принял это решение по итогам «очень хороших и продуктивных переговоров».

Иран отрицает, что ведет диалог с США. До этого член комитета парламента по нацбезопасности и внешней политике Ирана Якуб Резазаде предполагал, что Вашингтон заявляет об успешных переговорах ради попытки контролировать цены на нефть.

По данным The Wall Street Journal, Иран и сейчас не запрашивал 10-дневную паузу в ударах по энергетическим объектам, а также до сих пор не представил окончательного ответа на план из 15 пунктов по прекращению войны. По словам источников газеты, иранские чиновники выразили заинтересованность в переговорах, но высшее руководство страны еще не вынесло своего вердикта и не приняло окончательного решения.