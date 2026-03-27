Лавров отверг сообщения о передаче Ирану разведанных для ударов по базам США

Российские власти «не могут согласиться» с обвинениями в том, что Москва передает Тегерану разведданные для ударов по американским базам на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Их координаты (американских военных баз.— "Ъ") в регионе знают все. Это не скрывается. Это открытая информация. У меня не вызывает удивления то, что Иран их атакует... То, что эти базы сейчас подвергаются периодическим атакам,— последствия авантюры, начатой без каких-либо причин. Не зря американцы эвакуировали большую часть своих военнослужащих с этих баз. Это тоже показывает, что они знали, что произойдёт. Начиная агрессию, они подставили, подвели своих арабских союзников», — сказал глава МИД в интервью France TV (цитата по сайту МИД РФ).

При этом господин Лавров отметил, что Россия и Иран до этого заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Москва, отметил министр, поставляла «определенные виды продукции военного назначения».

Согласно публикации The Washington Post, после начала боевых действий на Ближнем Востоке Россия начала предоставлять Ирану данные разведки о расположении американских войск. Кроме того, The Financial Times писала со ссылкой на западную разведку, что в начале марта Россия начала поставлять Ирану беспилотники «Герань-2», которые сама производит на основе иранских дронов «Шахед». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о беспилотниках.