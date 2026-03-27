Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 28–29 марта
26 марта в прокат вышел ряд фильмов, среди которых фантастическая драмеди «Космическая собака Лида» с участием Юлии Пересильд и Евгения Стычкина, а также казахский хоррор «Дастур: Проклятие». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Секретный агент
- Режиссер: Клебер Мендонса Филью
- В ролях: Вагнер Моура, Карлос Франциско, Таня Мария, Роберио Диохенес, Мария Фернанда Кандиду, Габриел Леони
- Жанр: драма / Бразилия, Франция, Нидерланды, Германия / 160 мин.
- В прокате: с 26 марта
Кинокритик Михаил Трофименков: «Ужасов-то хватает, но они как ужасы не воспринимаются. Насилие растворено в воздухе, что даже не спишешь на диктатуру: скорее, на латиноамериканский "культурный код". В достойном учебников по режиссуре прологе трехдневный труп на бензоколонке привлекает внимание лишь бродячих псов: так, деталь пейзажа. Действие разыгрывается на излете карнавала, ежегодно уносящего под сотню жизней, что не мешает аборигенам плясать на последнем издыхании. Пятно крови на рубашке полицейского — бытовая деталь: понятно, что запачкался он, не спасая кого-то, а ровным счетом наоборот».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «В ноге правды нет».
Космическая собака Лида
- Режиссер: Евгений Сангаджиев
- В ролях: Евгений Ткачук, Евгений Стычкин, Юлия Пересильд, Сергей Безруков, Александра Бортич, Данила Харенко
- Жанр: фантастика, комедия / Россия / 112 мин.
- В прокате: с 26 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «Градус абсурда на экране нарастает от сцены к сцене, и отвести глаза от него так же сложно, как проехать мимо места аварии и не замедлить скорость. Выводят из этого морока — или, наоборот, усугубляют его — только внезапные вспышки ксенофобии и странная фиксация авторов на расстройствах пищевого поведения. Показанные на экране жестокие цыгане и жадные казахи так и норовят извести русского человека».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Псина счастья завтрашнего дня».
13 дней, 13 ночей
- Режиссер: Мартен Бурбулон
- В ролях: Рошди Зем, Лина Кудри, Сидсе Бабетт Кнудсен, Кристоф Монтене, Сина Парване, Ян Туаль
- Жанр: боевик, военный, драма / Франция, Бельгия / 112 мин.
- В прокате: с 26 марта
Кинопрокатчик «Киномания»: «2021 год, Кабул. Войска США уходят из Афганистана, а талибы готовятся захватить город. 500 человек оказываются в ловушке в окруженном французском посольстве, которое защищает лишь одна группа спецназа под командованием Мохаммеда Биды. Вопреки соображениям собственной безопасности, Мохаммед принимает решение любой ценой эвакуировать отчаявшихся людей в аэропорт, пройдя через охваченный хаосом Кабул».
Дастур: Проклятие
- Режиссер: Алишер Утев
- В ролях: Абылайхан Айнабеков, Алихан Идришева, Бахытжан Альпеисов, Фариза Ескермес, Алдияр Жапарханов, Аяна Азылхан
- Жанр: ужасы / Казахстан / 98 мин.
- В прокате: с 26 марта
Кинопрокатчик «Ray of Sun Pictures»: «Приехав к бабушке в отдаленный аул, Дана вскоре понимает жуткую тайну его жителей: детей здесь по древнему обряду приносят в жертву. И пока девочку готовят к жестокому ритуалу, ее мать в городе вместе со следователем раскрывает цепочку исчезновений, повторяющихся каждые 12 лет, и выходит на след проклятого места. Спасение приходит в последний момент, но победа над злом требует страшной жертвы».
Изоляция
- Режиссер: Марко Бацкович
- В ролях: Милош Бикович, Аница Добра, Милутин Дапчевич, Матеа Милославлевич, Младен Совиль, Милена Предич
- Жанр: триллер, драма / Сербия / 82 мин.
- В прокате: с 26 марта
Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «Молодой и полный энтузиазма биолог Йован получает работу в отдаленном уголке. Здесь нет ни интернета, ни связи, только маленькая хижина и камеры — для наблюдения за животными в лесу. Заметив однажды на записях странного незнакомца, биолог начинает задаваться вопросом, кто за кем здесь на самом деле наблюдает».
На цепи
- Режиссер: Ян Комаса
- В ролях: Стивен Грэм, Андреа Райзборо, Энсон Бун, Остин Хэйнс, Каллум Бут-Форд, Саванна Штейн
- Жанр: ужасы, триллер, детектив / Польша, Великобритания / 110 мин.
- В прокате: с 19 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «Хотя все законы жанра здесь соблюдены, а сюжетные твисты исправно вызывают мурашки, постепенно картина превращается в исследование весьма дискомфортных тем. Что такое свобода и какую цену человек готов за нее платить? Не лучше ли — или по крайней мере удобнее — заменить ее безопасностью? Или наркотическим забытьем, дающим иллюзию безопасности? Причем наркотиками могут быть не только запрещенные вещества, а такие вроде бы прекрасные вещи, как любовь, забота, родственная близость».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Цепь да цепь кругом».
Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история
- Режиссер: Брюс Дэвид Клейн
- В ролях: Лайза Миннелли, Питер Аллен, Шарль Азнавур, Рона Баррет, Мариза Беренсон, Джим Карузо
- Жанр: документальный, биография / США / 104 мин.
- В прокате: с 19 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «Острые углы чуть сглажены — но это, думается, не от желания навести хрестоматийный глянец, а от искреннего восхищения, которым заражается и зритель. Да и сама Лайза, живая, полная энергии, чувства юмора, страсти и в свои 80 уж точно не захотела бы себе фильм-памятник. И "Невероятная, но правдивая история" получилась достойным ее фильмом-шоу, фильмом-праздником».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Завидное невероятное».
Частная жизнь
- Режиссер: Ребекка Злотовски
- В ролях: Джоди Фостер, Даниель Отой, Виржини Эфира, Матьё Амальрик, Венсан Лакост, Луана Байрами
- Жанр: детектив, триллер, комедия / Франция / 103 мин.
- Слоган: «Самые опасные секреты на кушетке психоаналитика»
- В прокате: с 19 марта
Кинокритик Михаил Трофименков: «В общем, Злотовски недурно прошлась по нечистой совести Франции, до сих пор так и не разобравшейся толком со своим больше позорным, чем героическим, военным прошлым. И за эту абсурдистскую выходку фильму можно простить сюжетную сумятицу».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Не буди психо, пока оно тихо».
Картины дружеских связей
- Режиссер: Соня Райзман
- В ролях: Александр Паль, Мария Карпова, Соня Райзман, Руслан Братов, Гоша Токаев, Игорь Царегородцев
- Жанр: драма, комедия / Россия / 100 мин.
- В прокате: с 19 марта
Кинокритик Михаил Трофименков: «Сними Райзман короткометражку, но помускулистее, цены бы ей не было. Но то, что она впервые зафиксировала на экране новую поколенческую тоску, уже делает "Картины" событием. А то, что фильм с темой эмиграции и насмешками над самоцензурой вышел в прокат, — событием вдвойне».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Одна абсолютно несчастливая компания».
Домовенок Кузя 2
- Режиссер: Виктор Лакисов
- В ролях: Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Полина Гагарина, Екатерина Стулова, Иван Охлобыстин, София Петрова
- Жанр: комедия, семейный, фэнтези / Россия / 92 мин.
- В прокате: с 19 марта
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Кузя продолжает жить с Наташей и её семьёй. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной, став неожиданной помощницей для окружающих. Всё кажется спокойным, но в их дом приходит загадочная Тихоня, с которой начинается новая волна волшебных и опасных событий. Всем предстоит снова объединиться, чтобы защитить мир от Кощея и сохранить мир сказок таким же волшебным и светлым».