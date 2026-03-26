Трамп: Иран разрешил пройти по Ормузскому проливу 10 танкерам с нефтью

На этой неделе Иран разрешил 10 нефтяным танкерам пройти через Ормузский пролив в качестве «подарка», чтобы показать серьезность своих намерений в вопросе переговоров о прекращении военных действий. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Фото: Alex Brandon / AP

Иран сделал этот жест, чтобы показать США, «что мы реальны, надежны и мы здесь», утверждает Дональд Трамп на заседании кабинета министров (цитата по CNBC). По его словам, сначала Тегеран разрешил проход восьми судам, а затем — еще двум в качестве извинения.

Тегеран ограничил проход по Ормузскому проливу в ответ на атаки США и Израиля, которые начались 28 февраля. Дональд Трамп 23 марта заявил, что США провели переговоры с Ираном, однако Тегеран отрицает контакты с американской стороной. The New York Times и Axios сообщали, что Вашингтон направил иранской стороне план по прекращению огня из 15 пунктов.

По данным агентства Tasnim, Иран через посредников направил ответ, в котором потребовал прекратить военные действия в отношении всех групп сопротивления на Ближнем Востоке, создать условия, при которых конфликт не возобновится, а также выплатить репарации. При этом, сообщило агентство Reuters, власти Ирана считают план США несправедливым. Дональд Трамп, в свою очередь, утверждает, что Тегеран умоляет Вашингтон пойти на сделку.