Tasnim: Иран ответил на мирный план США из 15 пунктов

Иран передал США через посредников официальный ответ на американский план урегулирования конфликта из 15 пунктов, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник. По его информации, ответ был отправлен 25 марта, и теперь Тегеран ожидает реакции Вашингтона.

Иранская сторона выдвинула следующие условия:

прекращение военных действий на всех фронтах в отношении всех групп сопротивления на Ближнем Востоке;

создание условий, чтобы конфликт не возобновился;

должны быть четко определены и гарантированы выплаты компенсаций Ирану.

«Суверенитет Ирана над Ормузским проливом был и будет естественным и законным правом Ирана, а также гарантией выполнения обязательств другой стороны»,— указано в ответе Тегерана.

По информации The New York Times, план США касается иранской программы баллистических ракет, ядерной программы страны и вопросов морского судоходства. Предложение также содержит пункт о смягчении санкций в отношении Ирана, узнало Associated Press. Ключевым посредником между США и Ираном стал командующий сухопутными войсками Пакистана Сайед Асим Мунир.

