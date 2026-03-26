Трамп: Иран умоляет США пойти на сделку

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран умоляет Вашингтон пойти на сделку. По его словам, иранцы потерпели сокрушительное поражение и обращаются к США именно по этой причине. По словам американского лидера, будущая сделка во многом зависит от Ирана. В случае успешного исхода может открыться Ормузский пролив, добавил господин Трамп.

Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Дональд Трамп

«Они умоляют нас заключить сделку, не я их. Они упрашивают,— сказал господин Трамп. — Они умоляют заключить сделку. Посмотрим, сможем ли мы договориться с ними. Если они заключат правильную сделку, то Ормузский пролив откроется».

«Теперь они признаются себе, что потерпели сокрушительное поражение. Они говорят людям: “Это катастрофа — они это знают”. Вот почему они обращаются к нам, иначе они бы этого не сделали»,— пояснил американский лидер.

«Они обращаются к нам, потому что у них катастрофа. Они побеждены. Они не могут обратить все вспять»,— подчеркнул господин Трамп.

По информации The New York Times и Axios, США направили Ирану план по прекращению боевых действий из 15 пунктов. Среди них — отказ от запасов высокообогащенного урана, усиление инспекций ООН, ограничение дальности баллистических ракет, а также сокращение поддержки прокси-сил. Тегеран счел предложение уловкой и выдвинул в ответ свои условия, сообщал Axios. По данным Tasnim, Иран передал США через посредников официальный ответ на американский план. По данным источника Reuters, иранцы назвали план США «односторонним» и не учитывающим условия Тегерана.

Анастасия Домбицкая