Reuters: Иран назвал мирный план США односторонним и несправедливым

В Тегеране считают, что предложение США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке учитывает лишь интересы США и Израиля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. По его словам, конкретных договоренностей о переговорах по урегулированию пока нет.

«Вкратце, предложение предполагает, что Иран откажется от своей способности защищаться в обмен на расплывчатый план отмены санкций»,— сказал источник.

По информации The New York Times и Axios, США направили Ирану план по прекращению боевых действий из 15 пунктов. Среди них — отказ от запасов высокообогащенного урана, усиление инспекций ООН, ограничение дальности баллистических ракет, а также сокращение поддержки прокси-сил. Тегеран счел предложение уловкой и выдвинул в ответ свои условия, сообщал Axios. По данным Tasnim, Иран передал США через посредников официальный ответ на американский план.

25 марта агентство Reuters передавало, что Пакистан и Турция рассматриваются в качестве площадок для переговоров по урегулированию ближневосточного конфликта. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси также говорил, что новый этап переговоров между США и Ираном может пройти в Исламабаде в ближайшие выходные. В Иране не подтверждали эту информацию.

В феврале США и Иран провели три раунда переговоров, на которых обсуждалась, среди прочего, ядерная программа Ирана. Первый раунд прошел 6 февраля в Маскате, второй и третий — 17 и 26 февраля в Женеве. Через два дня после последнего раунда США и Израиль атаковали Иран.

