Власти Ирана отрицают обсуждение прекращения огня с США

Иран не направлял предложений США о прекращении огня. Об этом сообщил член комитета Меджлиса (однопалатного парламента) по нацбезопасности и внешней политике Ирана Якуб Резазаде.

«Никаких переговоров, разговоров или предложений о прекращении войны и огня… не было»,— рассказал господин Резазаде в интервью иранскому агентству ISNA. Он предположил, что заявление президента США Дональда Трампа о пятидневном моратории на удары по иранским энергетическим объектам связано с контролем цен на нефть на мировых рынках, а также с продвижением его «коварных военных целей».

Дональд Трамп объявил мораторий на удары по энергообъектам Ирана 23 марта после переговоров с представителями Исламской Республики. Как заявил американский президент, на встрече обсуждалась возможность полного прекращения боевых действий на Ближнем Востоке.