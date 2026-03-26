Блогер Василенко купит машину для военных после поездки на Ferrari по набережной

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин встретился с блогером Николаем Василенко для обсуждения инцидента с поездкой на Ferrari по пешеходной набережной, после чего блогер решил приобрести автомобиль повышенной проходимости для военнослужащих на СВО. О беседе чиновник рассказал в своем Telegram-канале.

По словам мэра, участники встречи пришли к выводу о необходимости «деятельного» раскаяния. Николай Василенко, являющийся офицером запаса, принял решение оказать поддержку российским военным в зоне специальной военной операции.

Блогер планирует приобрести для одного из подразделений автомобиль повышенной проходимости и наполнить его гуманитарной помощью. Александр Скрябин сравнил этот шаг с волонтерской деятельностью городского головы Андрея Байкова времен Крымской войны, назвав предстоящий поступок «настоящим ростовским».

Ролик с поездкой по запретной для транспорта территории вызвал широкое обсуждение как среди жителей города, так и за его границами.

«Некорректность своего поступка он признал еще вчера, когда публично извинился и оплатил штраф ГИБДД», — написал Александр Скрябин.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что блогер оштрафован по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона; карается штрафом в 2 тыс руб.) за езду по набережной.

Николай Василенко — предприниматель, ресторатор, блогер. Родился 18 июня 1969 года в Виннице, затем переехал с семьей в Ростов-на-Дону. Впервые получил известность, став в 2000-х годах совладельцем водочного производства «Регата», которое выпускало «Белую березку». Позже он продал бизнес и открыл в центре города ресторан «Онегин Дача». В 2025 году подал в Роспатент заявки на регистрацию своего имени и хэштега #улыбканиколаявасиленко.

