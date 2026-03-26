Ростовского блогера Николая Василенко оштрафовали за езду по набережной

Сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области оштрафовали блогера Николая Василенка за катание на спортивном автомобиле по тротуару городской набережной. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Движение на автомобиле по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам — это не только неуважение к окружающим, но и нарушение закона»,— пояснила госпожа Волк.

Николай Василенко оштрафован по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона; карается штрафом в 2 тыс рублей).

Блогер на своей странице в Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) опубликовал видео, на котором он садится в красную Ferrari и едет по набережной. Под видео он оставил комментарий о том, что уже оплатил штраф.

Николай Василенко впервые получил известность, став в 2000-х годах совладельцем водочного производства «Регата», которое выпускало «Белую березку». Позже он продал бизнес и открыл в центре города ресторан «Онегин Дача».

Наталья Шинкарева