Глава Минэнерго Ставрополья задержан за сдачу госимущества Сочи без торгов

Правоохранительные органы задержали министра энергетики Ставропольского края Ивана Ковалева по обвинению в превышении должностных полномочий. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник, уголовное дело связано с операциями с государственным имуществом в Сочи. В профильном министерстве региона информацию не прокомментировали.

Фото: Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края

Согласно материалам следствия, в 2023 году чиновник передал в аренду объекты недвижимости, расположенные в Сочи, без проведения обязательных конкурсных процедур. Речь идет о студенческих домиках, которые были предоставлены предпринимателю, являющемуся знакомым фигуранта. При этом условия сделки существенно отличались от рыночных: при ориентировочной стоимости аренды на уровне 5,7 млн руб. в год фактические выплаты составляли около половины этой суммы. Имя арендатора в материалах дела не раскрывается.

Следствие считает, что такие действия нарушили установленный порядок распоряжения государственным имуществом и повлекли ущерб публичным интересам. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства сделки, а также возможные дополнительные эпизоды.

Иван Ковалев занимает должность министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края с ноября 2021 года. До этого он работал в структурах строительного и топливно-энергетического комплекса, а также занимал руководящие посты в региональных органах власти.

Дело рассматривается в рамках статьи о превышении должностных полномочий. Процессуальный статус фигуранта и дальнейшие меры пресечения будут определены по итогам следственных действий.

Мария Удовик