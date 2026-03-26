«Росатом»: площадка для строительства Южной АЭС окончательно не выбрана
Госкорпорация «Росатом» прокомментировала выбор площадки для строительства Южной АЭС, заявив, что Новочеркасск не является окончательно утвержденной территорией для проекта. Об этом сообщает «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу компании.
Уточняется, что строительство будет вестись в Ростовской области. «В настоящий момент площадка строительства Южной АЭС, предусмотренной Генсхемой размещения объектов энергетики до 2042 года, окончательно не выбрана. Новочеркасск выглядит оптимальнее в связи с наличием здесь готовой схемы выдачи мощности»,— говорится в сообщении.
Все предложения по размещению станции будут согласованы с правительством Ростовской области после всех необходимых изыскательских работ.
Как сообщалось ранее, в Ростовской области выбрана предварительная площадка для строительства Южной атомной электростанции рядом с Новочеркасском, недалеко от местной ГРЭС. В ответ на это заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин заявил, что говорить об определении площадки для Южной АЭС преждевременно.