Замгубернатора Ростовской области прокомментировал размещение АЭС в регионе
Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин заявил, что говорить об определении площадки для Южной АЭС преждевременно.
В своем Telegram-канале он сообщил, что декларация «Росатома» о проекте строительства атомной электростанции находится на рассмотрении в региональном министерстве промышленности. Специалисты ведомств формируют заключение о социально-экономических, инфраструктурных и технических параметрах предполагаемого размещения объекта.
«Сейчас говорить о принятии окончательных решений преждевременно, поскольку требуется всесторонний и детальный анализ проекта, включая его техническую обоснованность, экологические аспекты и влияние на развитие региона»,— пояснил господин Сорокин.
Как сообщалось ранее, в Ростовской области выбрана предварительная площадка для строительства Южной атомной электростанции рядом с Новочеркасском, недалеко от местной ГРЭС.