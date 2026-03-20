Замгубернатора Ростовской области прокомментировал размещение АЭС в регионе

Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин заявил, что говорить об определении площадки для Южной АЭС преждевременно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В своем Telegram-канале он сообщил, что декларация «Росатома» о проекте строительства атомной электростанции находится на рассмотрении в региональном министерстве промышленности. Специалисты ведомств формируют заключение о социально-экономических, инфраструктурных и технических параметрах предполагаемого размещения объекта.

«Сейчас говорить о принятии окончательных решений преждевременно, поскольку требуется всесторонний и детальный анализ проекта, включая его техническую обоснованность, экологические аспекты и влияние на развитие региона»,— пояснил господин Сорокин.

Как сообщалось ранее, в Ростовской области выбрана предварительная площадка для строительства Южной атомной электростанции рядом с Новочеркасском, недалеко от местной ГРЭС.

Наталья Шинкарева