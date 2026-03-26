В Сочи произошло землетрясение

В Сочи 26 марта 2026 года зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,7 по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился в горной местности на расстоянии около 12 км от побережья и на глубине 5 км. Обращений от населения о повреждениях или травмах не поступало, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, разрушений нет. Об этом сообщает оперштаб региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ильдар Азюков, Коммерсантъ Фото: Ильдар Азюков, Коммерсантъ

Ранее, 3 и 6 марта 2026 года, в акватории Черного моря на расстоянии 20–30 км от побережья Сочи была зафиксирована серия из трех землетрясений магнитудой 4,4–4,5. Несмотря на отсутствие разрушений, подземные толчки ощущались жителями Сочи и федеральной территории «Сириус». Специалисты отмечают, что сейсмическая активность такого уровня в регионе не является аномальной. Кавказ и Восточное Причерноморье находятся в зоне взаимодействия Аравийской и Евразийской литосферных плит, создающей устойчивый фон тектонических деформаций, который формирует регулярное возникновение слабых и умеренных землетрясений, сообщили в пресс-службе Института океанологии РАН.

За инструментальный период наблюдений в этой части Черного моря ранее не фиксировались серии событий с магнитудой выше 4, произошедших в столь короткий срок. По мнению специалистов, это может свидетельствовать о накоплении значительного тектонического напряжения в земной коре, которое частично разрядилось в ходе мартовских толчков. Представитель научного сообщества Артем Крылов отметил, что близость землетрясений по времени и географическому положению указывает на их взаимосвязь: каждый последующий толчок был вызван перераспределением напряжений после предыдущего события. Такие процессы имеют научный интерес, поскольку позволяют точнее оценивать механизмы развития сейсмической активности в регионе.

Инженер-исследователь научно-исследовательской части КубГУ Алексей Мухин объяснил «Ъ-Сочи», что подземные толчки связаны с естественными геологическими процессами. Движение Черноморской плиты в северо-восточном направлении формирует повышенное напряжение в земной коре, часть которого постепенно высвобождается через слабые и умеренные землетрясения, не причиняя разрушений на поверхности.

С точки зрения последовательности событий мартовские толчки укладываются в привычную картину: землетрясение 6 марта рассматривается как афтершок относительно более раннего события 3 марта. Повторные толчки естественным образом отражают процесс постепенной разрядки накопленного напряжения. Сопоставление последних землетрясений с исторической сейсмичностью Черноморского региона показывает, что текущая обстановка находится в пределах нормы и не свидетельствует о накоплении энергии, способной спровоцировать более сильные подземные толчки.

Мария Удовик