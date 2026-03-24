В УрФУ объяснили причину моратория на заселение в кампус в Новокольцовском

Уральский федеральный университет (УрФУ) приостановит заселение студентов в новые кампус в Новокольцовском районе с 20 марта по 20 сентября. Соответствующее распоряжение подписал проректор по воспитательной работе Александр Иванов. Документ опубликован в Telegram-канале Независимого союза студентов УрФУ.

«Это касается внутреннего документа университета, регулирующего загрузку общежитий и направленного на обеспечение жильем в первую очередь наших студентов-сирот, детей участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, ребят с ограничением мобильности. Университет заранее прорабатывает этот вопрос, чтобы снять возможную напряженность»,— сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе вуза.

В вузе добавили, что документ не противоречит ранее озвученным планам по использованию Новокольцовского кампуса для проживания участников Международного фестиваля молодежи.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Фестиваль должен собрать 10 тыс. участников из 190 стран — участниками станут 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранцев в возрасте до 35 лет. Ранее «Ъ-Урал» писал, что студенты УрФУ на три месяца освободят общежития кампуса в Новокольцовском ради участников Международного фестиваля молодежи.

Полина Бабинцева