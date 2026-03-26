Частоту перелетов Кемерово—Сочи увеличат до пяти раз в неделю

С конца марта авиасообщение между Кемеровской областью и Сочи будет расширено за счет увеличения частоты рейсов. В рамках перехода на летнее расписание полетов, которое традиционно вводится в последнее воскресенье марта, количество перелетов на черноморский курорт планируется довести до четырех-пяти в неделю.

Как сообщили в министерстве транспорта Кузбасса, изменения коснутся прежде всего рейсов из Кемерово, откуда авиакомпании будут выполнять до пяти перелетов в неделю. Увеличение частоты связано с сезонным ростом пассажиропотока и повышенным спросом на южные направления в период подготовки к летнему туристическому сезону.

Параллельно с этим корректируется и маршрутная сеть внутри страны. Так, количество рейсов из Кемерово в Санкт-Петербург в летнем расписании увеличат до трех в неделю. Расширение полетной программы призвано обеспечить более устойчивое транспортное сообщение между регионами и повысить доступность популярных направлений.

Ранее также сообщалось о развитии авиасообщения с другими курортами юга России. В частности, с начала июня авиакомпания Utair планирует запустить прямые рейсы в Геленджик из Сургута, Тюмени и Уфы. Полетная программа будет действовать до конца сентября, охватывая весь высокий туристический сезон.

Дополнительно с 29 апреля авиакомпания Red Wings намерена открыть рейсы из Геленджика в Самару и Казань. Помимо этого, перевозчик запланировал запуск международного направления: с 6 июня начнутся прямые перелеты из Краснодара в турецкий Бодрум. Рейсы будут выполняться на воздушных судах SSJ-100 в рамках чартерной программы и продлятся до октября.

Расширение маршрутной сети и увеличение частоты рейсов отражают подготовку авиакомпаний и региональных властей к летнему сезону, когда традиционно возрастает спрос на перелеты в курортные города. Увеличение числа рейсов на направлении Кемерово—Сочи должно повысить транспортную доступность курорта и обеспечить дополнительные возможности для пассажиров в период пиковых нагрузок.

Мария Удовик