Дело экс-начальника полиции Ростова передали в суд

В Пролетарский районный суд поступило дело в отношении бывшего начальника управления МВД России по Ростову-на-Дону Сергея Шпака и бывшего оперуполномоченного Сергея Егоркина. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Господин Шпак обвиняется в получении взятки и мошенничестве (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ), а Сергей Егоркин — в неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ).

Следствие считает, что Сергей Шпак, занимая в 2017 году должность начальника отдела полиции №5 управления МВД России по Ростову-на-Дону, за покровительство концерну «Покровский» получил для себя и всей своей семьи путевки в комплекс «Молния Ямал» (на Черноморском побережье). Стоимость путевок превысила 263 тыс. руб. Кроме того, по версии следствия, с 2019 года по 2023-й Сергей Шпак организовал мошенническую схему. Его подчиненному Сергею Егоркину начисляли зарплату за дни, когда он фактически отсутствовал на рабочем месте.

Наталья Шинкарева