Суд арестовал циркового артиста Чернова по делу о гибели людей при пожаре

Таганский суд в Москве арестовал циркового артиста Евгения Чернова, из-за которого в доме на Николоямской улице произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

23 марта в многоэтажном жилом доме столицы загорелась квартира на втором этаже. Огонь распространился на лифтовой холл, лестничную клетку и квартиры на верхних этажах. МЧС спасло 25 человек, в числе которых пять детей.

По данным следствия, находясь в своей квартире, цирковой артист выпивал алкогольные напитки и курил. Евгений Чернов рассказал, что заснул в кресле с непотушенной сигаретой в руке, вследствие чего произошел пожар.

Артиста цирка задержали 23 марта. В отношении него возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Следствие устанавливает точные обстоятельства происшествия и проводит пожарно-технические и судебно-медицинские проверки.

