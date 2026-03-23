Бывшего артиста цирка Евгения Чернова задержали после пожара в Москве

После пожара в центре Москвы СКР возбудил дело о причинении смерти по неосторожности. По данным «РЕН ТВ», фигурантом стал бывший цирковой артист Евгений Чернов. Ему планируют избрать меру пресечения 24 марта.

Источник издания рассказал, что причиной возгорания стала непотушенная сигарета в квартире господина Чернова. Сам хозяин квартиры успел эвакуироваться. По последней информации, жертвами пожара стали четыре человека — один из пострадавших умер в реанимации. Пострадали еще пять человек.

Пожар начался на втором этаже дома на Николоямской улице в Москве сегодня ночью. Первоначально сообщалось о трех погибших. Спасатели эвакуировали из здания 19 человек, включая пятерых детей.

Евгений Чернов — российский цирковой артист, педагог и режиссер. В 1971 году он выступал на Всесоюзном смотре новых номеров с пантомимой «Русские самоцветы». Позже артист стал преподавать в Государственном училище циркового и эстрадного искусства. В частности, господин Чернов ведет курсы актерского мастерства, клоунады, истории цирка и эстрады.

