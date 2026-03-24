Циркач Чернов признал вину в пожаре с четырьмя погибшими в центре Москвы

Задержанный по делу о причинении смерти по неосторожности после пожара в центре Москвы признал вину, сообщил столичный СКР. При пожаре погибли четыре человека, еще трое госпитализированы.

В ходе допроса фигурант указал, что курил в своей квартире, и из-за пепла загорелось кресло. «Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью»,— сказано в пресс-релизе СКР (цитата по «РИА Новости»).

В ночь на 23 марта на Николоямской улице столицы произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Все началось с возгорания в квартире на втором этаже, затем огонь распространился на лифтовой холл и частично на лестничную клетку, а также на квартиры на верхних этажах. Огонь потушили на площади 100 кв. м. МЧС удалось спасти 25 человек. По делу был задержан бывший цирковой артист Евгений Чернов.

Подробности — в материале «Ъ» «Трюк с окурком привел к пожару».