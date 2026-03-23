Три человека погибли при пожаре в жилом доме в центре Москвы

В центре Москвы произошел пожар в девятиэтажном доме, сообщили в МЧС. Из горящего здания спасатели эвакуировали 19 человек, в том числе пятерых детей. Три человека погибли, пятеро пострадали.

По информации ТАСС, двое погибли при попытке помочь пострадавшим медпомощь и оказать реанимационные действия. Огонь потушили на площади 100 кв. м. К ликвидации огня было привлечено 86 человек и 23 единицы техники.

Причины возгорания неизвестны. Пожар начался у лифта и на части лестничной клетки второго этажа в доме на Николоямской улице, которая находится в Таганском районе столицы, отмечает агентство.