Трюк с окурком привел к пожару

В Москве 24 марта суд изберет меру пресечения бывшему цирковому артисту Евгению Чернову. По данным правоохранителей, из-за не потушенной господином Черновым сигареты в его доме на Николоямской улице произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека. Сам экс-циркач спасся.

Последствия пожара в квартире на улице Николоямская

Фото: Прокуратура Москвы

23 марта в столице был задержан бывший артист цирка Евгений Чернов. Следственные органы ГСУ СКР по Москве возбудили в отношении него уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, до четырех лет лишения свободы).

Евгений Чернов — российский цирковой артист, педагог и режиссер. В 1971 году он выступал на Всесоюзном смотре новых номеров с пантомимой «Русские самоцветы». Позже артист стал преподавать в Государственном училище циркового и эстрадного искусства. В частности, господин Чернов ведет курсы актерского мастерства, клоунады, истории цирка и эстрады.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал пожар, произошедший в ночь на 23 марта на Николоямской улице столицы в девятиэтажном жилом доме. Все началось с возгорания в квартире на втором этаже, затем огонь распространился на лифтовой холл и частично на лестничную клетку, а также на квартиры на верхних этажах. В тушении пожара участвовали 86 сотрудников и 23 единицы техники Московского пожарно-спасательного гарнизона. Огонь потушили на площади 100 кв. м. МЧС удалось спасти 25 человек, в том числе пятерых детей. Движение по Николоямской улице было перекрыто, пока на месте работали оперативные службы. Первоначально сообщалось о трех погибших и пяти пострадавших, затем один из доставленных в больницу скончался в реанимации.

Следователи и криминалисты СКР провели доследственную проверку, в рамках которой и пришли к выводу о возможной причастности к происшедшему Евгения Чернова. Точные обстоятельства ЧП будут определены после проведения экспертиз — пожарно-технической и судебно-медицинской.

Сообщалось, что на данный момент приоритетной версией следствия о причине пожара является неосторожное курение в квартире циркача. Как следует из открытых источников, сам Евгений Чернов после задержания рассказал, что заснул в кресле с непотушенной сигаретой в руке. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

На днях, 17 марта, в столице произошел еще один пожар в жилом доме — на Новорязанской улице. Тогда из здания эвакуировали около 20 жильцов. Из-за возгорания перекрывали движение транспорта на прилегающей территории. О пострадавших в МЧС не сообщали.

Ефим Брянцев