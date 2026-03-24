Кассация подтвердила взыскание 6 млрд за застройку земель в Сочи

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении очередной жалобы по делу о незаконном использовании природоохранных земель в Сочи. Рассмотрение состоялось в рамках дела №88-6886/2026, сообщает пресс-служба суда в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Судебная коллегия по гражданским делам изучила доводы заявителя, а также позицию прокуратуры. По итогам заседания оснований для отмены или пересмотра ранее принятых судебных актов установлено не было. В результате решения нижестоящих инстанций оставили без изменений.

Речь идет о резонансном споре, связанном с деятельностью обанкротившейся агрофирмы «Кудепста». В 2025 году Горячеключевской районный суд Краснодарского края по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации постановил взыскать с учредителей компании ущерб, причиненный государству и окружающей среде. Общий объем требований составил около 6 млрд руб.

Суд установил, что земельные участки бывшего совхоза «Чкаловский» площадью порядка 40 га были незаконно выведены из сельскохозяйственного оборота. В дальнейшем они были разделены на отдельные участки и переданы в бессрочную аренду аффилированным структурам и доверенным лицам. На этих территориях впоследствии возвели жилые комплексы.

Такие действия были признаны нарушающими требования законодательства, что повлекло причинение значительного имущественного и экологического ущерба.

Ранее судебные решения по данному делу уже проходили проверку в вышестоящих инстанциях и подтверждались. Очередное обращение в кассацию стало еще одной попыткой оспорить принятые акты. Однако суд вновь пришел к выводу об их законности и обоснованности.

