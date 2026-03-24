На Дону за два года возбудили два дела об оскорблении чувств верующих

В Ростовской области в 2025 и 2026 годах возбудили по одному уголовному делу по факту оскорбления чувств верующих (ст. 148 УК РФ). Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Дело, которое находилось в производстве в 2025 году, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Новочеркасске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и направленные на оскорбление религиозных чувств верующих). Следствие считает, что в июле 2025 года фигурант опубликовал в интернете оскорбительные высказывания и унизительными характеристиками в адрес христиан.

Константин Соловьев