Главные новости к утру 24 марта
Два человека погибли, еще восемь пострадали при взрыве в жилом доме в Севастополе.
Умер депутат и зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что властям Украины «уже вскоре» придется столкнуться с новыми условиями урегулирования конфликта.
Некоторые чиновники администрации президента США рассматривают спикера парламента Ирана Мохаммед-Багера Галибафа в качестве потенциального лидера республики, пишет Politico со ссылкой на источники.
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что власти страны никогда не откажутся от статуса ядерной державы.