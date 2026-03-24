При взрыве в жилом доме в Севастополе погибли два человека

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что при взрыве в жилом доме погибли два человека. Еще четверо пострадали, они госпитализированы.

Как уточнил господин Развожаев в Telegram, взрыв произошел в доме №14 на улице Павла Корчагина. В нем частично обрушились внутренние перекрытия и конструкции с первого по третий этажи, а также стена одной из квартир на первом этаже.

От взрывной волны поврежден дом №20. Там начался пожар в квартирах двух подъездов. Возгорание локализовано.

По словам губернатора, причины взрыва пока не установлены. Он уточнил, что жители двух домов эвакуированы. В одной из школ развернут пункт временного размещения. Жителей, чьи квартиры непригодны для жилья, разместят в пансионате.