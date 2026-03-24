Politico: США рассматривают спикера парламента Ирана в качестве нового лидера

Некоторые чиновники администрации президента США рассматривают спикера парламента Ирана Мохаммед-Багера Галибафа в качестве потенциального лидера республики, пишет Politico со ссылкой на источники.

По словам двух собеседников издания, часть американских чиновников рассматривает господина Галибафа как работоспособного партнера, который может возглавить Иран и вести переговоры с США. При этом Вашингтон не готов взять на себя обязательства перед каким-либо одним человеком, уточнили источники. По их словам, администрация президента Соединенных Штатов ищет иранского политика, который будет готов заключить сделку.

«Он горячий вариант. Он один из самых высокопоставленных... Но мы должны проверить их, и мы не можем спешить с этим»,— указал один из собеседников.

23 марта президент США Дональд Трамп заявил о прошедших переговорах с Ираном, по итогам которых Вашингтон решил не наносить удары по иранской энергетической инфраструктуре в течение пяти дней. По информации The Jerusalem Post, с иранской стороны переговоры ведет Мохаммед-Багер Галибаф. Сам господин Галибаф заявил, что переговоры с американскими чиновниками не проводил.