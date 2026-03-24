Ким Чен Ын: Северная Корея никогда не откажется от ядерного статуса

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил на сессии Верховного народного собрания, что власти страны никогда не откажутся от статуса ядерной державы.

«Правительство республики будет и впредь неуклонно укреплять статус ядерного государства как абсолютно необратимый и в наступательном порядке разворачивать борьбу против противостоящих нам сил, чтобы сокрушить все их антиреспубликанские провокационные действия»,— сказал Ким Чен Ын (цитата по ЦТАК).

Как добавил лидер Северной Кореи, власти страны продолжат непрерывно наращивать и укреплять оборонную мощь страны, а также «превращать страну в крепость». По его словам, Пхеньян должен демонстрировать мощную силу «ради собственных гарантий безопасности и мира в регионе».

Ким Чен Ын озвучил программную речь на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва. 23 марта собрание переизбрало господина Ына на пост председателя государственных дел Северной Кореи.